Kastamonu Valiliğinden "dolandırıcılara fırsat vermeyin" uyarısı

Kastamonu Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6-15 Ekim arasında merkez ilçenin yanı sıra Azdavay, Cide, Daday, Devrekani, İnebolu ve Tosya ilçelerinde vatandaşların jandarma tarafından bilgilendirildiği aktarıldı.

Dolandırıcılık olaylarının vatandaşların duyarlılığı sayesinde önlenebileceği vurgulanan açıklamada, tarım aletleri dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, oltalama, bankacılık ve ödeme sistemlerinde dolandırıcılık, kiralık araç, otel ve bungalov dolandırıcılığı konularında uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.

Dağıtılan broşürlerle farkındalığın da artırılmasının sağlandığına yer verilen açıklamada, vatandaşların telefon, internet ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçli hareket etmesi gerektiği kaydedildi.