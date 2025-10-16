Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valiliğinden "dolandırıcılara fırsat vermeyin" uyarısı

        Kastamonu Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:59 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:59
        Kastamonu Valiliğinden "dolandırıcılara fırsat vermeyin" uyarısı
        Valilikten yapılan açıklamada, 6-15 Ekim arasında merkez ilçenin yanı sıra Azdavay, Cide, Daday, Devrekani, İnebolu ve Tosya ilçelerinde vatandaşların jandarma tarafından bilgilendirildiği aktarıldı.

        Dolandırıcılık olaylarının vatandaşların duyarlılığı sayesinde önlenebileceği vurgulanan açıklamada, tarım aletleri dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, oltalama, bankacılık ve ödeme sistemlerinde dolandırıcılık, kiralık araç, otel ve bungalov dolandırıcılığı konularında uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.

        Dağıtılan broşürlerle farkındalığın da artırılmasının sağlandığına yer verilen açıklamada, vatandaşların telefon, internet ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçli hareket etmesi gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

