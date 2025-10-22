Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.D, ilk kez hakim karşısına çıktı.
Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.D, ilk kez hakim karşısına çıktı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.D. ile avukatı katıldı.
S.D, savunmasında, kullanıcı olduğunu, uyuşturucu ticareti yapmadığını belirterek, beraatini talep etti.
Avukatın savunmasının ardından mahkemeye heyeti, S.D'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Kastamonu’da nisan ayında S.D'nin oto sanayide bulunan dükkanında yapılan aramada araç parçalarının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.