Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.D, ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 10:05 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.D, ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.D. ile avukatı katıldı.

        S.D, savunmasında, kullanıcı olduğunu, uyuşturucu ticareti yapmadığını belirterek, beraatini talep etti.

        Avukatın savunmasının ardından mahkemeye heyeti, S.D'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Kastamonu’da nisan ayında S.D'nin oto sanayide bulunan dükkanında yapılan aramada araç parçalarının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Dayı ile yeğeni bıçakları çekti! Kanlı düello!
        Dayı ile yeğeni bıçakları çekti! Kanlı düello!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        5 çocuğu yangında öldü... Cezası belli oldu!
        5 çocuğu yangında öldü... Cezası belli oldu!
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Yaşlı bakımı için kadın istihdamı
        Yaşlı bakımı için kadın istihdamı
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuştu:
        Özgür Özel: Sırf bizi çıldırtmak için dört teğmeni ordudan ihraç ediyorlar
        Özgür Özel: Sırf bizi çıldırtmak için dört teğmeni ordudan ihraç ediyorlar
        Kastamonu'da komşuların bıçaklı kavgasına ilişkin yargılama sürdü
        Kastamonu'da komşuların bıçaklı kavgasına ilişkin yargılama sürdü
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
        Tosya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tosya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı