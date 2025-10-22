Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

S.D, savunmasında, kullanıcı olduğunu, uyuşturucu ticareti yapmadığını belirterek, beraatini talep etti.

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.D, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.