Tosya'da polis üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Tosya'nın sosyal ve kültürel dinamikleri hakkında da bilgi verilen etkinlikte öğrencilere 350 broşür dağıtıldı, kırtasiye seti hediye edildi, ikramda bulunuldu.

Ekipler tarafından öğrencilere proje hakkında bilgi verilerek, polis ve öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmenin amaçlandığı, öğrencilerin üniversite yaşamı boyunca ihtiyaç duyabileceği her konuda destek isteyebilecekleri anlatıldı.

