Kastamonu'nun ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının okunmasının ardından Demirdağ, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programa Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi ve Belediye Başkanı Bülent Ergin ile vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından gösteri sunuldu.

Kaymakam Abdullah Demirdağ'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, gösteriler yapıldı.

Program, dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve tören geçişi ile son buldu.

Program daha sonra halkoyunları gösterisi, şiir ve orotoryo gösterileri ile devam etti.

İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bozkurt Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törene Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, İlçe Jandarma Komutan Üsteğmen Coşkun Özdemir, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunan ve çeşitli gösteriler sahnelenen törende yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kastamonu'nun Tosya, Bozkurt, Taşköprü, Küre, Ağlı, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı törenle kutlandı.

