        Küre'den kısa kısa

        Küre İlçe Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi tarafından kanser taramaları hakkında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:17
        Halk Eğitim Merkezinde vatandaşlara yönelik eğitimde, erken teşhisin önemi, tarama programlarının kapsamı ve vatandaşların bu hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri konularında bilgi verildi.

        Katılımcılara, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kanserin önlenmesindeki rolü de anlatıldı.

        Eğitimlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.

        - Küre Kaymakamı Çakır'a hayırlı olsun ziyaretleri

        Küre Kaymakamlığına atanan Hasan Çakır'a kurum amirleri ziyaretlerde bulundu.

        İnebolu Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Ahmet Erdal Balıkçıoğlu, Küre Belediye Başkan Vekili Güngör Atay, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Turan, MHP İlçe Başkanı Barış Çetin, İl Genel Meclisi Üyesi Nihat Kaya Çakır'ı ziyaret etti.

