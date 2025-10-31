Kastamonu'da 2 şehidin ismi köy okulunda yaşatılacak

Kastamonu'da bir saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Şahan anısına yaptırılan kameriye ile şehit Adem Maden'in ismi verilen konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Sekiler İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Alev Algan'ın koordinesinde çevre köylerin desteği ile okula kameriye yapıldı.

Kastamonu'da iki şehidin ismi Tosya ilçesine bağlı Sekiler köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda yaşatılacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.