Kastamonu'da 2 şehidin ismi köy okulunda yaşatılacak
Kastamonu'da iki şehidin ismi Tosya ilçesine bağlı Sekiler köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda yaşatılacak.
Sekiler İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Alev Algan'ın koordinesinde çevre köylerin desteği ile okula kameriye yapıldı.
Kastamonu'da bir saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Şahan anısına yaptırılan kameriye ile şehit Adem Maden'in ismi verilen konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, köy muhtarları, öğrenciler ve veliler katıldı.
