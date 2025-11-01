Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kastamonu'da motosikletin çarptığı 2 çocuk annesi kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 21:11 Güncelleme: 01.11.2025 - 21:11
        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü
        Kastamonu'da motosikletin çarptığı 2 çocuk annesi kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Rauf Denktaş Caddesi'nde 20 Ekim'de T.B.G. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Mısıroğlu'na (35) çarptı.

        Kazanın ardından sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mısıroğlu tedavi altına alındı.

        İki çocuk annesi Mısıroğlu 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

