Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü
Kastamonu'da motosikletin çarptığı 2 çocuk annesi kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Rauf Denktaş Caddesi'nde 20 Ekim'de T.B.G. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Mısıroğlu'na (35) çarptı.
Kazanın ardından sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mısıroğlu tedavi altına alındı.
İki çocuk annesi Mısıroğlu 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
