        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 5 yıl hapis cezası

        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 20:24 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:24
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 5 yıl hapis cezası
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.K. ile avukatı katıldı.

        Savunmasında uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu iddia eden E.K, beraatını talep etti.

        Mahkeme heyeti, E.K'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Ağustos 2024’te bir kahvehane önünde 140 sentetik ecza hapıyla yakalanan E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

