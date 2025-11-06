Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 5 yıl hapis cezası
Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.K. ile avukatı katıldı.
Savunmasında uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu iddia eden E.K, beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, E.K'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Ağustos 2024’te bir kahvehane önünde 140 sentetik ecza hapıyla yakalanan E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
