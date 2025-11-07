Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı için resmi başvuru yapıldı

Kastamonu'nun 11 ilçesini kapsayan Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı'na dahil edilmesi için hazırlanan resmi başvuru dosyası, UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna teslim edildi.

Kastamonu İl Genel Meclisi kararıyla 2021 yılında 11 ilçeyi kapsayan Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın (uluslararası jeolojik öneme sahip alanların bütünsel koruma, sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla yönetildiği tek ve birleşik coğrafi alanlar) ilan edilmesinin ardından Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB) çatısı altında yürütülen çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi.

Yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın resmi başvuru dosyasının UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna sunulması ile süreçte önemli bir adım atılmış oldu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna teslim edilen başvuru dosyası, UNESCO'nun belirlediği tematik ve teknik kriterleri kapsayacak şekilde bilimsel, kültürel ve yönetsel açıdan kapsamlı bir çerçevede hazırlandı.

Başvurunun kabul edilmesi halinde Kastamonu'da Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar'ın yer aldığı 11 ilçeyi kapsayan bölge, ilk etapta "ulusal jeopark" ilan edilecek.

Bölgenin küresel jeopark ağına dahil olması halinde ise 11 ilçede kırsal kalkınmayı destekleyecek şekilde turizm hareketliliğinin artması, turizmin mekansal olarak yayılması ve UNESCO miras listelerinden biri olan "UNESCO Küresel Jeoparklarına" dahil olması bekleniyor.

- Karadeniz'in şekillendirdiği bir jeopark

Kastamonu'nun kuzeyinde Karadeniz kıyı şeridinde yaklaşık 4 bin 400 kilometrekare alan jeolojik oluşumları, kanyonları, denizel ekosistemleri ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin doğa-kültür etkileşiminin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Kastamonu Jeoparkı'nın kurumsal kimliği, alan sınırları, haritası, web sitesi, sosyal medya hesapları ile jeositlere ilişkin ön inceleme raporu hazırlandı, bisiklet ve trekking haritaları, jeolojik unsurlarının tespiti yapıldı.

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın ana teması olan Karadeniz'in ve eşsiz doğal, jeolojik ve kültürel zenginliklerinin görünür kılınmasına yönelik "Ana Ziyaretçi Merkezi ve Müzesi"nin hayata geçirilmesi planlanıyor.