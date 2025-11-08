GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da 5 yaşındaki oğluyla kaybolan kadının kızı, annesi ve kardeşi konuştu:

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 6 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman'ın yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli çalışma yürüttü.

AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide termal dron ile havadan arama yapıldı. Çalışmalara arama kurtarma köpekleri de eşlik etti.

Ekipler, arama çalışmasını anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ile çevredeki 19 köyde gerçekleştirdi.

Çalışmalarda Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile teknik istihbarat ekibi, istihbarat araştırma timi, adli kolluk görevlisi, emniyet istihbarat araştırma ekibi, emniyet suç araştırma ekibi arama ve adli soruşturma kapsamında görev aldı.

"En son annemle telefonla cumartesi günü konuştum. Pazar günü kaybolduğu haberini internet sayfalarında çıkan haberlerden öğrendim. Öğrenince ben de çok üzüldüm. Sınavlar bitince eve geldim. Eğer gören, bilen, duyan biri varsa bize, herhangi birine haber versin. Annem beni izliyorsa herhangi bir şekilde birine ulaşsın. İyi mi, kötü mü, nerede? Herhangi bir şekilde bizlere ulaşsın, haber almak istiyoruz. En ufak bir haber bizim için güzel olur. En kısa sürede kavuşmak istiyorum. Şu an yanımda olmalarını çok isterdim."

Annesi ile en son kaybolmadan bir gün önce konuştuğunu belirten Helvacı, şöyle devam etti:

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri ise İlişi Çayı'nda da arama yaptı.

Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra ise kızına seslenerek, "Huriye, neredeysen çık gel. Bana haber ver. Bir şey demeden çıktın gittin. Nerede duruyorsun? Kime sığınıyorsun? Ormanda mısın? Ben şaşırıyorum. Çık da gel yavrum." ifadesini kullandı.

Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalık da kendi isteğiyle gitmesi halinde bile arayıp haber vermesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Ama ben kendi isteği ile gittiğini düşünmüyorum. Nasıl bir kafa karışıklığı yaşadıysa ya da birine denk geldi. Agresifliği, ilaçları kullanmaması derken günden güne nasıl bir duruma girdiyse bilmiyorum. Kızını da bizi de duyuyorsa bu kadar insanı üzmeye hakkı yok. En azından bir telefon etsin, sesini duyalım. 'Ben istemiyorum sizi' desin, bir ses versin. Bu kadar belirsizlikle insan ne kadar daha yaşar."