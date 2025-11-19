Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, ilçede yürütülen çalışmaları inceledi

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        19.11.2025 - 18:09
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, ilçede yürütülen çalışmaları inceledi
        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede yürütülen çalışmaları inceledi.

        Ethem Mahallesi'nde yeni yol yapım çalışmaları, eski Emniyet Müdürlüğü binasının yıkım süreci ve eski Kendir Fabrikası arazisindeki temizlik ile düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Arslan, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Saha incelemelerinin ardından açıklama yapan Arslan, ilçenin modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

        Taşköprü'nün gelişimi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Arslan, "Projelerimizi yerinde takip ediyor, birim müdürlerimizle birlikte çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz. Hedefimiz, daha yaşanabilir, modern ve güçlü bir Taşköprü oluşturmak." dedi. ​​​​​​​

