Kastamonu'da TSKGV tarafından bilgilendirme programı düzenlendi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) hakkında bilgilendirme programı düzenlendi.

TSKGV Genel Müdür Yardımcısı Emekli Tuğgeneral Erhan Sipahioğlu, Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezinde, kaymakamlık, belediye başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen programda öğrencilere ve vatandaşlara vakfın yürüttüğü çalışmalar ile projeler hakkında sunum yaptı.

Savunma sanayisindeki stratejik hamlelerin yanı sıra ROKETSAN, HAVELSAN, ASELSAN ve TUSAŞ bünyesinde geliştirilen projelerden örnekler sunan Sipahioğlu, gençlere savunma sanayisi alanındaki kariyer fırsatları hakkında bilgi verdi.

Sipahioğlu, "Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde bir destan, bir başarı hikayesi yazıyor. Sizleri de bu hikayenin bir parçası olmaya davet ediyorum. Gençler olarak şirketlerimizde çalışabilirsiniz. Deniz altından uzaya kadar her alanda teknoloji üretiyoruz. Artık takip edilen ülke konumuna geldik. Tasarlayan, üreten ve ezber bozan projeler geliştiriyor, yeni konseptler yazıyoruz. Bir teknoloji ordusu kurduk. Güçlü olduğunuzda masada da sözünüzün değeri artar." dedi.