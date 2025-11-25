Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da sis etkili oluyor

        Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolunda sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:28 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:32
        Kastamonu'da sis etkili oluyor
        Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolunda sis etkili oluyor.

        Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu'nda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, sisin etkisiyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

