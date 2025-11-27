Kastamonu'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mayıs 2024'te durdurdukları bir araçta 4,64 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma düzeneği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirmiş, şüpheli A.B. tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, A.B'yi uyuşturucu ticareti yapmaktan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Suçsuz olduğunu söyleyen A.B, beraatini talep etti.

