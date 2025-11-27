Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 17:01 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:01
        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık A.B. ile avukatı katıldı.

        A.B. savunmasında, uyuşturucu kullandığını ancak ticaretini yapmadığını savundu.

        Suçsuz olduğunu söyleyen A.B, beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, A.B'yi uyuşturucu ticareti yapmaktan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mayıs 2024'te durdurdukları bir araçta 4,64 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma düzeneği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirmiş, şüpheli A.B. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

