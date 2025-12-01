Habertürk
Habertürk
        Kastamonu'da 2 bin yıllık antik kent sisler altında görüntülendi

        Kastamonu'da 2 bin yıllık antik kent sisler altında görüntülendi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Pompeiopolis Antik Kenti, yoğun sis altında havadan görüntülendi.

        Giriş: 01.12.2025 - 17:46 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:46
        Kastamonu'da 2 bin yıllık antik kent sisler altında görüntülendi
        Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti ilçedeki en önemli tarihi alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

        İlçe genelinde etkili olan sis bulutları, antik kentin çevresinde de etkisini sürdürdü. Sisler altındaki antik kentte güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Kentin bu görüntüsü dron ile havadan görüntülendi.

