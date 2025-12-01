Kastamonu'da 2 bin yıllık antik kent sisler altında görüntülendi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Pompeiopolis Antik Kenti, yoğun sis altında havadan görüntülendi.

Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti ilçedeki en önemli tarihi alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

İlçe genelinde etkili olan sis bulutları, antik kentin çevresinde de etkisini sürdürdü. Sisler altındaki antik kentte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kentin bu görüntüsü dron ile havadan görüntülendi.