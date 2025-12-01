Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'daki cinayet davasında iki sanığa 18 ve 12 yıl hapis cezası

        Kastamonu'da 19 yaşındaki Fuat Camcı'nın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davada, iki sanıktan biri 18, diğeri 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 5 sanık beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 18:33 Güncelleme: 01.12.2025 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'daki cinayet davasında iki sanığa 18 ve 12 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da 19 yaşındaki Fuat Camcı'nın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davada, iki sanıktan biri 18, diğeri 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 5 sanık beraat etti.

        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar F.D. ve Y.S. ile tutuksuz sanıklar E.E. ve A.C.G. katıldı. Tutuksuz sanıklar P.S, O.Ş. ve R.K. ise duruşmaya gelmedi.

        Sanık F.D, savunmasında, "Y.S. beni aradı, telefonda bana küfürler etti. Evdekilere zarar gelmesin diye dışarı çıktım. Yanındakilere 'Fuat'ı niye getirdiniz' dedim. Tepki gösterdim, yere ve havaya ateş ettim. Kimseyi öldürmek için ateş etmedim. Tüfek patlayınca korktum ve ateş ettim. Niye ateş ettim, bilmiyorum. Benim garip başımı yaktılar. Ben, Fuat ölmesin diye çok uğraştım. Keşke böyle olmasaydı. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Tutuklu sanık Y.S. ise "F.D, ateş etmeyecekti. Fuat elini beline attığı için bize zarar verebileceğini düşündüm. F.D'yi ve kendimi korumak için ateş ettim. Pişmanım, tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Tutuksuz yargılanan E.E. savunmasında, "Ben birisini öldürmek için kimseye kumpas kurmadım. Arabadaki çamur izinden dolayı olay üzerime kaldı. Fuat ile birlikte çok sağa sola gittik. Eğer öldürme niyetim olsaydı o zaman öldürebilirdim. Fuat benim arkadaşımdı, koruyamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

        A.C.G. ise herhangi bir şekilde silah veya tüfekle ilgisi olmadığını belirterek beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, suçun işlendiği tarihte kimlikteki yaşı 17 olan F.D'nin yapılan adli tıp muayenesinde kemik yaşının 19 olarak belirlendiğini kaydederek, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan sanığı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. 17 yaşındaki Y.S'ye ise 12 yıl 5 gün hapis cezası verilirken E.E. A.C.G, P.S, O.Ş. ve R.K. beraat etti.

        -Olay

        Merkeze bağlı Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde, 2023 yılı Aralık ayında Fuat Camcı (19) ile F.D. Y.S. ve E.E. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle vurulan Camcı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        Kabine toplantısı başladı!
        Kabine toplantısı başladı!
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Rampada facia! Kamyonet hareket etti, minik Sarp'a çarptı!
        Rampada facia! Kamyonet hareket etti, minik Sarp'a çarptı!
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 2 bin yıllık antik kent sisler altında görüntülendi
        Kastamonu'da 2 bin yıllık antik kent sisler altında görüntülendi
        Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
        Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
        Kastamonu'da emniyet ve jandarma teşkilatına teslim edilen 84 araç hizmete...
        Kastamonu'da emniyet ve jandarma teşkilatına teslim edilen 84 araç hizmete...
        Kastamonu Üniversitesi, ISO 9001:2015 belgesini yeniledi
        Kastamonu Üniversitesi, ISO 9001:2015 belgesini yeniledi
        Kız meselesi cinayetinde 2 sanığa hapis cezası
        Kız meselesi cinayetinde 2 sanığa hapis cezası
        Sık sık heyelanların yaşandığı 2 bin rakımlı dağ çelik ağlarla örülüyor
        Sık sık heyelanların yaşandığı 2 bin rakımlı dağ çelik ağlarla örülüyor