Kastamonu'daki cinayet davasında iki sanığa 18 ve 12 yıl hapis cezası

Kastamonu'da 19 yaşındaki Fuat Camcı'nın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davada, iki sanıktan biri 18, diğeri 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 5 sanık beraat etti.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar F.D. ve Y.S. ile tutuksuz sanıklar E.E. ve A.C.G. katıldı. Tutuksuz sanıklar P.S, O.Ş. ve R.K. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık F.D, savunmasında, "Y.S. beni aradı, telefonda bana küfürler etti. Evdekilere zarar gelmesin diye dışarı çıktım. Yanındakilere 'Fuat'ı niye getirdiniz' dedim. Tepki gösterdim, yere ve havaya ateş ettim. Kimseyi öldürmek için ateş etmedim. Tüfek patlayınca korktum ve ateş ettim. Niye ateş ettim, bilmiyorum. Benim garip başımı yaktılar. Ben, Fuat ölmesin diye çok uğraştım. Keşke böyle olmasaydı. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Y.S. ise "F.D, ateş etmeyecekti. Fuat elini beline attığı için bize zarar verebileceğini düşündüm. F.D'yi ve kendimi korumak için ateş ettim. Pişmanım, tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.