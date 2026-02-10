Canlı
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        10.02.2026 - 18:04
        Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        İl merkezinde bulunan bir ikamete düzenlenen operasyonda yapılan aramada cep telefonu, tablet, bilgisayar ile 3 sim kart, 2 harici disk ve 4 hafıza kartı ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

