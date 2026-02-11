Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da "Anadolu Mektebi Cengiz Aytmatov İl Paneli" düzenlendi

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" kapsamında "Cengiz Aytmatov İl Paneli" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 18:13 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Anadolu Mektebi Cengiz Aytmatov İl Paneli" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" kapsamında "Cengiz Aytmatov İl Paneli" düzenlendi.

        Vali Meftun Dallı, Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Aytmatov'un Türk edebiyat tarihinde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Aytmatov'un eserlerini insan, millet ve medeniyet tasavvurunu derin bir estetik ve fikri zemin üzerinde inşa ettiğini anlatan Dallı, "Türk dünyasının ortak hafızasını canlı tutan güçlü bir edebi miras olan yazarımızın eserleri yalnızca bir dönemin değil, evrensel insanlık değerlerinin sesi olmuştur. Gençlerimizin bu büyük yazarı anlayarak okuması kültürel süreklilik açısından son derece kıymetlidir." dedi.

        Edebiyatseverler ile genç okurları bir araya getiren programda Aytmatov’un eserlerinde öne çıkan konular farklı temalar çerçevesinde ele alındı.

        Değerlendirme konuşmalarıyla devam eden program katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığının 2025 yılı çalışmaları paylaşıldı
        Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığının 2025 yılı çalışmaları paylaşıldı
        İhsangazi'de kar mücadelesine katılan personele teşekkür belgesi verildi
        İhsangazi'de kar mücadelesine katılan personele teşekkür belgesi verildi
        Kontrolden çıkan otomobil ters dönerek demir kapıyı kırıp bahçeye girdi Kal...
        Kontrolden çıkan otomobil ters dönerek demir kapıyı kırıp bahçeye girdi Kal...
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Küre Kaymakamı Hasan Çakır, Kur'an kursunu ziyaret etti
        Küre Kaymakamı Hasan Çakır, Kur'an kursunu ziyaret etti
        Tarım kuruluşlarına 5 milyon TL'lik destek başladı
        Tarım kuruluşlarına 5 milyon TL'lik destek başladı