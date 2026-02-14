Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi ziyaretçileri keyifli bir gün geçirdi

        Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 17:24 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:24
        Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

        "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

        Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparak kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

        Hafta sonu tatili için gelen Mehmet Asım Alkan, AA muhabirine, Ankara'dan geldiğini belirterek, "İlk kez geliyorum, çok güzel bir yermiş. Kaymayı yeni öğreniyorum, acemiyim. Yeşili ve karı ile Ilgaz çok güzel bir yer." dedi.

        Ercan Ölmez ise Ilgaz'a ikinci kez geldiğini anlatarak, "Geçen yıl geldiğimde bir kez kaydım, ondan sonra çok sevdim. Bu yıl ayağımdaki problem nedeniyle kayamadım ama eşim kayıyor. Burayı çok sevdim." diye konuştu.

        Leman Kesim de Kastamonu'dan geldiğini dile getirerek, "Ilgaz çok güzel. Ben rahatsızlığımdan dolayı kayamıyorum ama kızım ve eşim kayıyor. Burası hem doğası hem de havasıyla çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

