        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Türk Kızılay gönüllüleri teravih namazına gelen çocuklar için hediye hazırladı

        BİLAL KAHYAOĞLU - Türk Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, teravih namazına gelen çocukları sevindirmek ve camiye gitmelerini teşvik etmek için ayakkabılarının içine hediyeler bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:37 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:37
        Genç Kızılay ekipleri, ramazan öncesinde Türk Kızılay Kastamonu Şubesi'nde bir araya gelerek karton bardakları küçük çanta şekline getirdi. İçerisine çocuklar için şeker ve çikolata koyan ekipler, bu paketlerden ilk etapta 200 adet hazırladı.

        Ramazanın başlamasıyla Kuzeykent Ulu Cami'ye giden ekipler, teravih namazının kılındığı esnada çocukların ayakkabılarının içine bu hediyeleri bıraktı.

        Namazın ardından camiden çıkan çocuklar, ayakkabılarında gördükleri hediyelerle mutluluk yaşadı.

        Genç Kızılay Kastamonu İl Başkanı Tuğba Hüma Başkal, AA muhabirine, çocukları sevindirmek adına hediyeler hazırladıklarını belirtti.

        Ekiplerinde üniversite öğrencilerinin de olduğunu aktaran Başkal, "Akşamları bir araya gelerek hediyeleri hazırladık. Çocukları nasıl sevindirebiliriz diye düşündük. Projemizle 200 çocuğu hedefledik ama bu sayıyı artıracağız." dedi.

        Başkal, paylaşmanın önemini çocuklara aktarmak istediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Hedeflediğimiz konu bu. Bunun için üniversite ekibimiz, genç, kadın, il teşkilatı olarak hep birlikte çalışıyoruz. Projemize 20'ye yakın arkadaşımız katıldı. Logolu bardaklar var, çocuklarımızın gözüne hitap edecek şekilde. Kenarlarına Kızılayın 'hayırlı ramazanlar' etiketini yapıştırdık. Bardağın ağız kısmını kesiyoruz. Zımbalayarak çanta modeline dönüştürüyoruz. İçine de bonibon şeker ve çocuklarımızın yüzünü güldürecek ikramlıklar koyuyoruz. Türk Kızılay olarak bu tür faaliyetlerimizi her zaman sürdürüyoruz. Yaşlısından gencine, çocuğuna her alanda varız. Bu ramazanda da çocuklarımızın camiye teşvikini artırmak, bu manevi huzuru artırmak için uğraşıyoruz."

        - "Umuyoruz ki bu iyilik halkası yıllarca sürerek devam eder"

        Genç Kızılay Kastamonu Eğitim Birimi Sorumlusu Ecem Nur Tekeci de çocuklara hediyeler hazırladıklarını belirterek, "Bugün burada çocuklarımızı sevindirmek için geldik. Teravih sonrası görsünler mutlu olsunlar, ramazanın bereketini, bu güzel atmosferi sevgiyle hatırlasınlar istedik. Camiye severek gelsinler. Hazırladığımız hediyeleri ayakkabılarına koyduk. Kendileri çok mutlu oldular. Umuyoruz ki bu iyilik halkası yıllarca sürerek devam eder." diye konuştu.

        Ayakkabısında hediyeyi gören 8 yaşındaki Ömer Yağız Cebecioğlu da annesi ve ağabeyiyle teravih namazı için camiye geldiklerini söyleyerek, "Çok mutluyum. Her çocuğun gelmesini tavsiye ediyorum. Kızılay çalışanları bana şeker verdi, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

