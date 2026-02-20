Canlı
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'dan 840 genç Çanakkale'yi ziyaret edecek

        Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bir Destandır Çanakkale Projesi" kapsamında Kastamonu'dan 840 genç, Çanakkale'deki etkinliklere katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:01 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:01
        Kastamonu'dan 840 genç Çanakkale'yi ziyaret edecek
        Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bir Destandır Çanakkale Projesi" kapsamında Kastamonu'dan 840 genç, Çanakkale'deki etkinliklere katılacak.

        Çanakkale'ye gidecek ilk kafile için Cumhuriyet Meydanı'nda Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın da katılımıyla program düzenlendi.

        Dallı, kahramanlık destanı yazılan Çanakkale'yi gezme ve tanıma imkanı bulacak gençlerle bir araya geldi.

        Gençlere hayırlı yolculuklar dileyen Dallı, tarih bilincini ve ruhunu yansıtan etkinliklerle bir araya gelecek gençlere bu imkanları iyi değerlendirmeleri tavsiye etti.

        Daha sonra ilk kafile, Çanakkale'ye uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

