Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da iş yerinde 2 kişiyi silahla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

        Kastamonu'da iş yerinde mesai arkadaşlarını silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:41 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da iş yerinde 2 kişiyi silahla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da iş yerinde mesai arkadaşlarını silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Y. ile müştekiler A.E, S.D. ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık A.Y, duruşmadaki savunmasında, olayın planlı olmadığını öne sürdü.

        A.E'yi 15 yıldır tanıdığını, aralarında dostluk bulunduğunu anlatan A.Y, "İdareyle yaşadığım tartışmalardan sonra bana karşı tavır almaya başladı. Beni gördüğü her yerde küfrediyordu. Vardiyamın değiştirilmesini istedim ancak değiştirilmedi. Selam verdim, yine küfretti. Tartışma çıktı. Bu sırada orada bulunan S.D. ayağa kalkınca üzerime geliyor zannettim. Silahımı kurdum, sonra cebime koydum. Araya girmeye çalışanları görünce üzerime yürüdü. Ben de silahı çekip önce yere ateş ettim. Yine durmadı, elini beline atıp hakaret ediyordu." ifadelerini kullandı.

        Sanık, "A.E'nin bacaklarına 5-6 el ateş ettim. Aramızda yaklaşık 2-3 metre mesafe vardı. Nişancılığım iyidir, belgeli avcıyım. İsteseydim hayati bölgelerine ateş edebilirdim." dedi.

        Olayın ardından teslim olduğunu belirten A.Y, 7 aydır tutuklu olması nedeniyle tahliyesini talep etti.

        Tekerlekli sandalyeyle duruşmaya katılan A.E. ise sanığın yemekhaneye küfrederek girdiğini anlatarak, "Biz küfretmedik. 'Silahı beline sok, herkesin çoluğu çocuğu var.' dedim. Buna rağmen ateş etti. S.D. önümdeydi, onu vurdu. Bana da defalarca ateş etti. Kaçmaya çalıştım ancak arkamdan ateş etmeye devam etti. Toplamda 9-10 el ateş etti. Atardamarım koptu. Ambulans çağırmasını istedim, 'Geber.' dedi. Ben silahıma davranmadım, onu taciz etmedim. Şikayetçiyim." diye konuştu.

        S.D. de A.Y'nin masadan kalkıp silahını çektiğini belirterek, "Elini tutmaya çalışırken bacağıma ateş etti. Kurşun baldırımdan girip çıktı. Ardından A.E'ye küfrederek 8-9 kez ateş etti. 'Geber.' diyerek ateş etmeye devam etti. Biz ateş etmedik. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanık A.Y'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkisinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda 7 Temmuz 2025'te özel güvenlik görevlileri A.E, S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıkmış, A.Y. yanında bulunan silahla A.E. ve S.D'yi yaralamıştı. Gözaltına alınan A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Okulda cıva zehirlenmesi: 17 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 17 öğrenci tedavide!
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması

        Benzer Haberler

        Küre'den kısa kısa
        Küre'den kısa kısa
        Para çekemediği ATM'yi balyozla parçaladı
        Para çekemediği ATM'yi balyozla parçaladı
        Kastamonu'dan 840 genç Çanakkale'yi ziyaret edecek
        Kastamonu'dan 840 genç Çanakkale'yi ziyaret edecek
        Türk Kızılay gönüllüleri teravih namazına gelen çocuklar için hediye hazırl...
        Türk Kızılay gönüllüleri teravih namazına gelen çocuklar için hediye hazırl...
        Mesai arkadaşlarını silahla yaralayan özel güvenlik görevlisi hakim karşısı...
        Mesai arkadaşlarını silahla yaralayan özel güvenlik görevlisi hakim karşısı...
        Kastamonu'da ATM'ye balyozla zarar veren kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da ATM'ye balyozla zarar veren kişi gözaltına alındı