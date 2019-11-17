Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde içerisindeki tüpü patlayan köfte karavanı alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde sahilde bulunan Kazım Çetinkaya’ya ait köfte ekmek karavanında tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm karavanı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında köfte karavanı, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
KASTAMONU
17 Kasım 2019 Pazar
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