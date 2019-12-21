Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı Tosya’da konferans verdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı Kastamonu’nun Tosya ilçesinde konferans verdi.

Çeşitli program ve etkinliklere katılmak için memleketi Tosya ilçesine gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise son sınıflar için düzenlenen kariyer günlerinde gençlerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, katılımlarından dolayı Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı’ya teşekkür etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı gençlere Avrupa Birliği ve diplomasi konularında konferans verdi. Konuşmasına çocukluğunu anlatarak başlayan Bakan Yardımcısı Kaymakçı; kendilerinin de Tosya’da doğup büyüdüğünü, ilk ve orta öğrenimini Tosya’da tamamladığını söyledi. Devlet bursuyla eğitim için Fransa’ya gittiğini ve İngiltere’de master yaptığını belirten Kaymakçı dil öğrenmenin gerekli olduğunun altını çizerek, dünyanın globalleşmesi nedeniyle iş ve çalışma koşullarının yabancı dil bilmeyi gerektirdiğini kaydetti.

Gençlere “kitap okuyun” tavsiyelerinde bulunan Kaymakçı, insanın hedefleri doğrultusunda başarılı olabileceğine dikkat çekti. Avrupa Birliğinin Erasmus programlarından da bahseden Kaymakçı, kariyer yapmak isteyen gençler için yurt dışı programlarının bir fırsat olduğunun altını çizerek yurtdışına giden gençlerin ufkunun açıldığını söyledi.

Gençlerin sorularını cevaplandıran Kaymakçı, onlarla birlikte solanda serbest kitap okuma etkinliğine katıldı.

Programın sonunda Kaymakam Deniz Pişkin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı’ya çiçek takdim etti.

KASTAMONU 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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