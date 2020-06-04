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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürüldü

İHA

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için afiliasyon sürecinin tamamlandığını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kastamonu Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürüldü

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için afiliasyon sürecinin tamamlandığını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Sağlık Bakanlığında Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hilmi Ataseven, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Osman Güler ve Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı’nın katılımıyla imzalar atıldı. Bu imza ile birlikte Kastamonu Devlet Hastanesi, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bundan sonra hizmet verecek.
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, “Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Kastamonu Devlet Hastanesi ve Fizik Tedavi Hastanesi arasındaki afiliasyon sürecinde, hemşerilerimizin beklediği müjdeli haberi vermenin gururunu yaşıyoruz. Süreç tamamlandı, 18 yıldır sayısız yatırıma imza atan AK Parti, büyük bir projeyi daha Kastamonulu hemşerilerimizin hizmetine sundu. Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Kastamonu'muza hayırlı olsun. Eğitim ve Araştırma Hastanemiz vesilesiyle bundan sonra hekim kadromuz daha da artacak, hemşerilerimiz çok daha geniş imkanlara kavuşacak. Bununla birlikte Tıp Fakültesi öğrencilerimiz için eğitim binamızın çalışmalarını da sürdürüyoruz. Bugüne kadar Ankara'da eğitim gören Tıp Fakültesi öğrencilerimiz, bu yıl içerisinde Kastamonu'da eğitim almaya başlayacaklar. Tıp Fakültesi binamız da dersliklerle, laboratuvarlarla, temel tıp bilimi araçlarıyla ve akademik bir kadroyla donatılacak. Kastamonu'muzu sağlık hizmeti noktasında çok daha güzel yerlere getirmek için çabalarımızı sürdürüyoruz ve bunun en önemli meyvelerinden birisi de Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. İkinci basamak sağlık hizmetinden üçüncü basamak sağlık hizmetine terfi eden ilimizi, sağlıkta daha iyi bir konuma getirmekte kararlıyız. Üçüncü basamak sağlık hizmeti, sağlıkta zirve noktasıdır. Asistanlarımız gelecek, uzmanlık eğitimleri verilecek, öğrencilerimiz eğitim görecek, hekim kadrosu genişleyecek” dedi.
Kastamonu Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin yeni binasının yapımı içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ünlü, “İçinden geçtiğimiz COVİD19 salgını sürecinde, sağlık hizmetlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük. Tüm dünyanın sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, ülkemizin ve ilimizin yeterli sağlık hizmeti altyapısı sayesinde ve sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalışmalarıyla korona virüs sürecini en az kayıpla atlatmayı başararak tüm dünyaya örnek olduk. İnşallah sağlıkta ve tüm alanlarda Kastamonu'muzu çok daha iyi konumlara getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Kastamonu Tıp Fakültesi’nin şehre kazandırılmasında emekleri geçen herkese teşekkür eden Başkan Ünlü, “Bu önemli yatırımı ilimizle buluşturan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, Milletvekilimiz Sayın Hakkı Köylü'ye, Milletvekilimiz Sayın Metin Çelik'e, genel müdürümüze, rektörümüze, dekanımıza, il sağlık müdürümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Şehrimize hayırlı uğurlu olsun”
AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise, Kastamonu Tıp Fakültesinin afiliasyon sürecinin tamamlandığını ifade ederek, “Şehrimize hayırlı olsun” dedi.
Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin büyük bir yatırım olduğunu vurgulayan Çelik, “Kastamonu Devlet Hastanemizin, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi oluşuyla ilgili afiliasyon (birlikte kullanım protokolü) Kastamonu Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’la, Kamu Hastaneleri Genel Müdürümüz Prof. Dr. Hilmi Ataseven arasında bugün imzalandı. Bu önemli hizmetin ilimize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya, Rektörümüze, Dekanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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