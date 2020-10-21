Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

İHA

Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde Çerçiler köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Seydiler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında Seydiler’e bağlı Çerçiler köyünün 14 süreyle karantinaya alındığı açıklandı. Açıklamada, “Korona virüs tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında Seydiler ilçemiz Çerçiler köyü, 20 Ekim tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu Belediyespor’un rakibi Macar DVSC Schaeffler oldu Kastamonu Belediyespor Antrenörü Helle Thomsen: “DVSC Schaeffler, Macaristan Ligi'nin güçlü ve en iyi takımlarından bir tanesi”
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor’un rakibi Macar DVSC ...
İnşaat malzemeleri yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER İnşaat malzemeleri yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
“Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular” belgeselinin çekimleri tamamlandı
YEREL HABERLER “Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular” belgeselinin ...
TR82 Bölgesi Dijital Proje Geliştirme Programı başlıyor
YEREL HABERLER TR82 Bölgesi Dijital Proje Geliştirme Programı ...
Belediye Başkanı Vidinlioğlu’ndan muhtarlara kutlama
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Vidinlioğlu’ndan muhtarlara kutlama
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Karadeniz zekasıyla ile ormanı kazanç kapısına çevirdi Ormanlık alanda yetiştirdiği kanlıca mantarlarını 50 liradan satıyor
YEREL HABERLER Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği ...
Evin duvarına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Evin duvarına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü ...
Muhtar, Muhtarlar Gününde dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Sahte savcıların dolandırıcılık oyununu jandarma bozdu
YEREL HABERLER Muhtar, Muhtarlar Gününde dolandırılmaktan son anda ...
Tosyalı Muhtarlar Kaymakam Deniz Pişkin’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Tosyalı Muhtarlar Kaymakam Deniz Pişkin’i ziyaret ...
Daday’da Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Daday’da Muhtarlar Günü kutlandı
Kastamonu’da tehlike arz eden 9 adet metruk bina yıkılıyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da tehlike arz eden 9 adet metruk bina ...
Ceviz toplarken ağaçtan düşen kadın hayıtını kaybetti
YEREL HABERLER Ceviz toplarken ağaçtan düşen kadın hayıtını kaybetti
Kastamonu'da çiftçilerin zorlu pancar mesaisi devam ediyor Hasatta 115 bin ton şeker pancarı fabrikaya teslim edilecek
YEREL HABERLER Kastamonu'da çiftçilerin zorlu pancar mesaisi devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X