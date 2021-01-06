Kastamonu'da yoğun sis zincirleme trafik kazasına sebep oldu: 3 yaralı

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Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolunda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Tosya D100 Karayolu Tosya Kuzuçimeni mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olduğu D100 Karayolunda saatlerinde 55 TH 144 ve 61 YF 117 plakalı iki TIR ile Hyundai marka 34 NV 3898 plakalı otomobil karıştığı zincirleme trafik kazasında Cihat Ü.(21), Cemil F.(30) ve Orhan P. (31) adlı 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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