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Vali Çakır: "Hafta içerisinde herkes hafta sonu için hazırlıklarını yapacak" Kastamonu Valisi Avni Çakır: "Yetkisiz kişilerin, görevli olmayan kişilerin kesinlikle cezalandırılmasında kaçınmayacağız"

İHA

Vali Çakır: "Hafta içerisinde herkes hafta sonu için hazırlıklarını yapacak" Kastamonu Valisi Avni Çakır: "Yetkisiz kişilerin, görevli olmayan kişilerin kesinlikle cezalandırılmasında kaçınmayacağız"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşları uyararak, hafta içinde herkesin hafta sonu için hazırlıklarını yapmasını istedi. Vali Çakır, "Yetkisiz kişilerin, görevli olmayan kişilerin kesinlikle cezalandırılmasında kaçınmayacağız" dedi.
Vali Avni Çakır, Cumhuriyet Meydanında katıldığı "Önce Yaya Uygulaması" farkındalık etkinliğinde pandemi sürecini değerlendirdi. Kastamonu'nun kırmızı kategoriye resmen geçtiğini belirten Vali Avni Çakır, "Virüs Türkiye genelinde ciddi bir şekilde yayılım gösteriyor. 58 il bu anlamda kırmızı kategoriye geçmiş durumda. Siz bugün 'durumumuz iyi' deseniz bile 1 hafta sonra çok daha farklı noktalara geçebiliyorsunuz. O yüzden vaka sayılarına çok bağlı kalmadan yüksek risk il statüsünde olan ya da tüm illerin aynı hassasiyeti güçlü bir şekilde göstermesi gerekiyor. İlimizi sizlerin mavi ya da sarı yapmanızın bir anlamı yok. Çünkü komşu illerimizde bu anlamda eşgüdümlü bir hareket olmazsa, maalesef bu tür kazanımlarda geçici oluyor" dedi.

"Hafta içerisinde herkes hafta sonu için hazırlıklarını yapacak"
Hafta içerisinde herkesin hafta sonu için hazırlıklarını yapmasını isteyen Vali Çakır, şu ifadeleri kullandı:
"Cumartesi ve pazar günleri kırmızı illerin tamamı sokağa çıkma kısıtlamasına belirlenen saatlerde tabi olacaklar. Bu süreç zarfında bizler hafta sonu ekip sayılarımızı çok daha fazla arttıracağız. Bir önceki uygulamamızda bu konudaki verilen istisnaları maalesef suiistimal eden vatandaşlarımız oldu. Evine en yakın markete değil de en uzak markete gitti, ya da eline poşet aldı sürekli sanki kendisine geçiş izni varmış gibi bunu kullandı. Bunların hepsini bizler görüyoruz ama o zaman vaka sayılarımız çok daha kontrollü olduğu için çok fazla müdahil olmadık. Ama bu süreçte bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızı şimdiden uyarıyorum, lütfen hafta sonu bunlara gerek kalmadan hafta içerisinde hafta sonuyla ilgili her türlü hazırlıklarınızı yapın. İnsanız ve zaruri ilaç ihtiyacımız olur, bunlara bir şey demiyoruz. Fakat bunların dışında yetkisiz kişilerin, görevli olmayan kişilerin kesinlikle cezalandırılmasında kaçınmayacağız. Çünkü çok sıkı kurallar alıp bunları uygulamazsak virüs ile baş etmemiz çok zor"

"Kırmızı kategoriye geçince uzaktan eğitimle devam edilecek"
Tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğini kaydeden Vali Çakır, "Okullarımızla ilgili, kırmızı kategoriye geçtiğimizden dolayı yeni düzenlemeler geldi. Birkaç okulumuz hariç tüm okullarımızda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verildi. Bununla ilgili tüm hazırlıklarımız zaten mevcuttu, aksama olmayacak. Velilerimizi de uyardık. Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi Ramazan ayında tamamen virüsün kontrolünü sağlayıp sönmesine iyice destek verecek şartları da yerinde kullanacağız İnşallah" dedi.

"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği
İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla yaya geçitlerinin ortasındaki çizgi kırmızıya boyanmaya başlandı. İl genelinde yaşanan ölümlü trafik kazalarında önemli bir düşüş yaşandığını söyleyen Vali Çakır, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetimler ve kontroller sonrasında kazaların, Türkiye'nin önemli gündemlerinden biri olmaktan çıktığını kaydetti.
Vali Çakır, etkinlikte araçları durdurarak sürücülere ve çocuklara şapka ile düdük hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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