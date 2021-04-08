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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hanönü’de Polis haftası kutlandı

İHA

Hanönü’de Polis haftası kutlandı

Hanönü kaymakamlığına vekalet eden Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Hanönü İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, teşkilatın Polis Haftasını kutlandı.
Hanönü kaymakamlığına vekalet eden Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesud Yıldız İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek 10 Nisan Polis Haftasını kutladılar. Ziyarette konuşan Kaymakam Partal, "Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü kutluyorum. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

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