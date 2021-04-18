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Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, AB’de coğrafi işaretle tescillendi Taşköprü'nün adı da, sarımsağı da Avrupa Birliği listesindeki yerini aldı

İHA

Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, AB’de coğrafi işaretle tescillendi Taşköprü'nün adı da, sarımsağı da Avrupa Birliği listesindeki yerini aldı

Kastamonu'nun Taşköprü sarımsağı ile Çanakkale’nin Bayramiç beyazının coğrafi işaret tesciline ilişkin kararlar, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. Türkiye’nin AB’de tescilli coğrafi işareti 7’ye çıkarken, dünyaca ün kazanan Taşköprü sarımsağının bu tescil ile birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde rağbet görmesi hedefleniyor.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde üretilen sarımsak artık Avrupa Birliği tarafından da tescillendi. Tescil ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Taşköprü’nün dünyaca ünlü 'beyaz altını' Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili aldı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.
Taşköprü Belediyesi tarafından 2017 yılında tescil çalışmalarına başlanılan Taşköprü Sarımsağı, aralık ayında askıya çıktı ve 3 aylık bekleme süresinden sonra Avrupa Birliği de (AB) tescilleme yaptı. Tescil ile birlikte Taşköprü sarımsağı, taklit ve çağrıştırmaya karşı Avrupa Birliği tarafından koruma altına alındı. Ürünler, tescil belgelerinde ve şartnamelerde yer alan yöntemle, ilgili bölgelerde üretilme şansı elde edebilecek. Taşköprü sarımsağının tescil edilmesi Kastamonu'da da sevinçle karşılandı. Özellikle sarımsak üreticileri tescil ile birlikte dünyaca ün kazanan Taşköprü sarımsağının katma değer elde ederek, daha da değer kazanması hedefleniyor.

"Sarımsağımızın kalitesini bütün dünya biliyor"
Taşköprü’nün Alatarla köyünde sarımsak üreticiliği yapan Murat Ulu, "Taşköprü sarımsağının kalitesini bütün dünya biliyor. Şimdi bunu Allah’ın izniyle tescillendirdik, belgelendirdik. Şu anda tarlamızda gübre ekimi yapıyoruz. Bunu daha iyi seviyeye getirmeye çalışacağız" dedi.
İran ve Çin başta olmak üzere yurtdışından sarımsak geldiğini söyleyen Ulu, "O sarımsakların fazla bir raf ömrü yok, bunu herkes biliyor. Taşköprü sarımsağı, en erken Temmuz ayının 15’inde hasat ediliyor. Mart ayına kadar dayanıklıdır. Diğer yurtdışından gelen sarımsakların ise içlerinde daha erken boşalma olur. İnşallah bizler, bu tescillerle önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.

"AB tarafından tescillenmesi bizim için daha çok iyi oldu"
Taşköprü’nün Uzunkavak köyünde sarımsak üreticiliği yapan Salih Aslan ise "Avrupa Birliğinin bunu kabul etmesine uymalıyız. Tarlalarda Çin sarımsağı gibi sarımsaklar ekiyorlar. Onları tarlamıza katmadan bizler bunu değerlendirebilirsek bizim için çok iyi olur. Taşköprü sarımsağı zaten Türkiye’de ve dünyada meşhur ama AB tarafından da tescillenmesi çok güzel oldu, bizler için iyi oldu. Bize daha verimli olacak. Bazıları Antep’in sarımsağını, Maraş’ın sarımsağını her yerde Kastamonu sarımsağı diye satıyor. Buna bir barkod getirilmesi lazım. Sağ olsun Kaymakamlığımız bunun için biraz uğraşıyor. İnşallah güzel olur" şeklinde konuştu.

"4 bin çiftçiden 6 bin çiftçiye çıkmasını bekliyoruz"
Taşköprü’de sarımsak üreten 4 bin çiftçinin 6 bin çiftçiye çıkmasını beklediklerini söyleyen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise şu ifadeleri kullandı:
"Taşköprü Sarımsağı, AB tarafından coğrafi işaretini bugün itibariyle aldı. Bu tescil ilk önce sarımsağımızın katma değerini arttıracak. İkincisi de bazı şirketler, coğrafi işareti olan ürünleri ihraç ediyorlar. Coğrafi işareti olan ürünlerin Avrupa Birliğine ihracatı çok daha kolay. Taşköprü’de şu anda 4 bin çiftçi sarımsak üretiyor. AB tarafından tescil edilmesinden sonra bu rakamın 6 bin çiftçiye kadar çıkmasını umuyoruz. İnşallah bu sayede ihracatının da yükseleceğini ve katma değerinin de artacağını bekliyoruz. 2017 yılında Taşköprü Belediyesi, Avrupa Birliğine müracaat etti. 2019 yılında göreve geldikten sonra evraklarını tamamladım, Coğrafi İşaret belgesinin Avrupa Birliğine parasını yatırdık. Bugün itibariyle sarımsağımız, AB tarafından tescil edilmiş bulunuyor. Taşköprü sarımsağının kalitesini bu tescil ile AB’de anlamış oldu. Bizim sarımsağımız, selenyum ve kükürdü en fazla olan sarımsaktır. Bu yüzden raf ömrü de uzundur. Bazı sarımsakların raf ömrü 34 ay iken, bizim sarımsağımızın raf ömrü 1 yıla yakındır. Taşköprü sarımsağının kaliteli olması bu coğrafi işaret ile de anlıyoruz."

"30 bin ton hasadı yükselmesini bekliyoruz"
Taşköprü Sarımsak Takip Sistemi için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Çatal, "Bu sistem, çiftçinin üretiminden hasadına ve tüketiciye ulaşana kadar takibini sağlayacak. Ama bu sistem ile yurtdışında da Taşköprü sarımsağının nereden çıktığı oradaki alıcılar tarafından dahi görülebilecek. Taşköprü sarımsağının AB tarafından coğrafi işareti ile tescil edilmesiyle birlikte geçtiğimiz yıl 20 ila 25 bin ton arasında olan hasadın, önümüzdeki yıllarda 30 bin tona kadar çıkmasını bekliyoruz. Bu coğrafi işaretten sonra tabii ki hasadımızın artması gerekiyor. Çünkü Taşköprü, Türkiye’deki tüketilen sarımsağın yüzde 25’ini karşılıyor. Hasadımız çoğaldığı zaman ihracatımızın da daha fazla artmasını hatta 4/1’ini karşılamayı hedefliyoruz. Ülkemize, milletimize, ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

7 ürün AB’nin coğrafi işaret listesinde
Son kararlarla birlikte AB’nin coğrafi işaret listesinde Türkiye’den şu ürünler "Gaziantep baklavası", "Aydın inciri", "Malatya kayısısı", "Aydın kestanesi", "Taşköprü sarımsağı", "Milas zeytinyağı" ve "Bayramiç beyazı" tescil edilen 7 ürün bulunuyor.
Ayrıca AB listesine Türkiye'den başvurulan ve incelemesi devam eden ürünler şu şekilde:
"Afyon sucuğu, Afyon pastırması, İnegöl köfte, Kayseri sucuğu, Kayseri pastırması, Kayseri mantısı, Antepfıstığı, Antep lahmacunu, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Maraş çöreği, Çağlayancerit cevizi, Maraş tarhanası, Gemlik zeytini, Milas yağlı zeytini, Gaziantep menengiç kahvesi, Araban sarımsağı."

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