Hanönü'nde kurbanlıkların satışı başladı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde kurbanlıkların satışı için hayvan pazarı açıldı.

Hanönü'nde yapımına başlanacak olan futbol stadında açılan hayvan pazarına çevre ilçelerden ve köylerden büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar getirilerek satışa sunuldu. Satışa sunulan kurbanlıklardan büyükbaşlar 7 bin ile 13 bin arasında, küçükbaş kurbanlıklar ise bin ile 3 bin arasında alıcı buluyor.

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