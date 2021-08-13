Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketindeki yıkım havadan görüntülendi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum havadan görüntülendi. Sel suları köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açarken, birçok evin de sular altında kaldığı fotoğraf karelerine yansıdı. Sel felaketinin 3’üncü gününde arama kurtarma faaliyetleri sürerken yaralar da sarılmaya devam ediyor.

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