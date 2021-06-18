KASTAMONU NEREDE, HANG BÖLGEDE?
Kastamonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kastamonu ilinin merkez şehridir.
Gökırmak'ın bir kolu olan Karaçomak Deresi vadisinde kurulu bulunan şehrin denizden yüksekliği 774 metredir.
Evliyalar şehri olarak da bilinen Kastamonu Anadolu'daki en eski şehirlerden biridir, antik çağ ve Türk-İslâm dönemine ait birçok tarihi eser vardır. Kastamonu Kalesi, Atabey Camii, Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi, Yanık Sultan Türbesi, Nasrullah Camii, saat kulesi ve buna benzer birçok tarihi eser mevcuttur. Çivisiz yapı mimari olarak yapılan Mahmut Bey Camii de buradadır. Kastamonu kent merkezinde ayrıca Türkiye'de açılan ilk "Kent Tarihi Müzesi" bulunmaktadır.
Kastamonu Saat Kulesi, Sultan II. Abdülhamit zamanında, şehrin doğusunda bulunan yamaç üzerine Kastamonu Valilerinden Abdurrahman Nureddin Paşa tarafından 1884-1885 yıllarında yaptırılmıştır. Kulenin saati de Avrupa'dan getirtilmiştir.
Kastamonu'da yapılan çekme helvası tüm ülke içinde meşhurdur.
KASTAMONU'NUN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
Merkez
Abana
Ağlı
Araç
Azdavay
Bozkurt
Cide
Çatalzeytin
Daday
Devrekani
Doğanyurt
Hanönü
İhsangazi
İnebolu
Küre
Pınarbaşı
Seydiler
Şenpazar
Taşköprü
Tosya
KASTAMONU PLAKASI: 37
KASTAMONU GEZİLECEK YERLER
Ilıca Şelalesi
İsmail Bey Külliyesi
Kastamonu Plaj ve Koyları
Kastamonu Pompeipolis Antik Kenti
İnebolu Geriş Tepesi
Valla Kanyonu
Horma Kanyonu
Çatak Kanyonu
Zımbıllı Tepe Höyüğü
Loç Vadisi
Hamitli Köyü
Nasrullah Cami
Katamonu Tarihi Konakları
İstiklal Yolu
KASTOMUNU'NUN YÖRESEL YEMEKLERİ
Etli Ekmek
Banduma
Patates Paçası
Ekşili Pilav
Püryan Kuyu Kebabı
Simit Tiridi
İnebolu Simidi
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