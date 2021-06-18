KASTAMONU NEREDE, HANG BÖLGEDE?

Kastamonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kastamonu ilinin merkez şehridir.

Gökırmak'ın bir kolu olan Karaçomak Deresi vadisinde kurulu bulunan şehrin denizden yüksekliği 774 metredir.

Evliyalar şehri olarak da bilinen Kastamonu Anadolu'daki en eski şehirlerden biridir, antik çağ ve Türk-İslâm dönemine ait birçok tarihi eser vardır. Kastamonu Kalesi, Atabey Camii, Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi, Yanık Sultan Türbesi, Nasrullah Camii, saat kulesi ve buna benzer birçok tarihi eser mevcuttur. Çivisiz yapı mimari olarak yapılan Mahmut Bey Camii de buradadır. Kastamonu kent merkezinde ayrıca Türkiye'de açılan ilk "Kent Tarihi Müzesi" bulunmaktadır.

Kastamonu Saat Kulesi, Sultan II. Abdülhamit zamanında, şehrin doğusunda bulunan yamaç üzerine Kastamonu Valilerinden Abdurrahman Nureddin Paşa tarafından 1884-1885 yıllarında yaptırılmıştır. Kulenin saati de Avrupa'dan getirtilmiştir.

Kastamonu'da yapılan çekme helvası tüm ülke içinde meşhurdur.

KASTAMONU'NUN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Merkez

Abana

Ağlı

Araç

Azdavay

Bozkurt

Cide

Çatalzeytin

Daday

Devrekani

Doğanyurt

Hanönü

İhsangazi

İnebolu

Küre

Pınarbaşı

Seydiler

Şenpazar

Taşköprü

Tosya



KASTAMONU PLAKASI: 37

KASTAMONU GEZİLECEK YERLER

Ilıca Şelalesi

İsmail Bey Külliyesi

Kastamonu Plaj ve Koyları

Kastamonu Pompeipolis Antik Kenti

İnebolu Geriş Tepesi

Valla Kanyonu

Horma Kanyonu

Çatak Kanyonu

Zımbıllı Tepe Höyüğü

Loç Vadisi

Hamitli Köyü

Nasrullah Cami

Katamonu Tarihi Konakları

İstiklal Yolu

KASTOMUNU'NUN YÖRESEL YEMEKLERİ

Etli Ekmek

Banduma

Patates Paçası

Ekşili Pilav

Püryan Kuyu Kebabı

Simit Tiridi

İnebolu Simidi