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        Haberler Gündem Güvenlik 'Kasten öldürme' suçundan aranıyordu, Bingöl'de yakalandı

        'Kasten öldürme' suçundan aranıyordu, Bingöl'de yakalandı

        Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 01:57 Güncelleme: 11.04.2025 - 01:57
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        'Kasten öldürme' suçundan aranıyordu, yakalandı
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        Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P'yi yakaladı. AA'nın haberine göre; hükümlü İ.P, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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