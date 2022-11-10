Katar vizesi alan 32 ülke milli takımının en başarılı sonuçları alma motivasyonuyla sahaya çıkacağı şüphe götürmese de kadrolardaki sakat ve eksiklerin yanı sıra turnuva öncesi alınan sonuçlar da futbolseverlerin beklentilerini şekillendiren etkenlerin başında geliyor.

21. yüzyılda oynanan Dünya Kupalarında sırasıyla şampiyonluğa ulaşan Brezilya, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın turnuva öncesi son 5 maç istatistiklerine bakıldığında sadece son şampiyon Fransa'nın bir mağlubiyetle Rusya 2018'e gittiği dikkati çekiyor.

Şampiyon ülkelerin turnuva öncesindeki istatistikleri şöyle:

Şampiyon Ülke Dünya Kupası O G B M Kazanma Yüzdesi Brezilya 2002 5 4 1 - 80 İtalya 2006 5 2 3 - 40 İspanya 2010 5 5 - - 100 Almanya 2014 5 3 2 - 60 Fransa 2018 5 3 1 1 60

Şampiyonluk sırası Latin Amerika ülkelerinde mi?

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ilk iki sırayı alarak Katar'a gitmeye hak kazanan Brezilya ve Arjantin'in son 5 maçta ortaya koyduğu performans Avrupa ülkelerinin kupaya koyduğu ambargonun sona erebileceğinin sinyallerini verdi.

2002'deki şampiyonluğu öncesinde Japonya'ya 4 galibiyet, 1 beraberlikle giden "Sambacılar", 2022'de ise Bolivya'yı 4-0, Güney Kore'yi 5-1, Japonya'yı 1-0, Gana'yı 3-0 ve Tunus'u 5-1 mağlup ederek rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Kadrosunda Neymar, Richarlison, Gabriel Jesus, Antony, Vinicius Junior gibi golcüleri bulunan Brezilya, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Efsane futbolcusu Diego Armando Maradona'nın hayatta olmadığı ilk Dünya Kupası'na katılacak Arjantin de komşusu Brezilya gibi hazırlık maçlarından taraftarlarını umutlandıran bir tablo çizdi.

Brezilya'yı evinde yenerek Kupa Amerika'yı 28 yıl sonra müzesine götüren Arjantin, Ekvador beraberliğiyle başladığı son 5 maçında, İtalya'yı 3-0, Estonya'yı 5-0, Honduras ve Jamaika'yı da 3-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.

Van Gaal'in Hollanda'sı göz kamaştırıyor

Kupada favori gösterilen ülkelerin sakatlık ve ağır eleştirilerle boğuştuğu Avrupa kanadında ise son 5 maçından en fazla puanı Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda topladı.

Tüm sınavlarını UEFA Uluslar Ligi'nde veren "Portakallar", son dakikalarda bulduğu gollerle Galler'i 2-1 ve 3-2, Polonya'yı 2-0, Belçika'yı da 1-0 mağlup etti. Hollanda tek puan kaybını Polonya karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle yaşadı.

Kıta Avrupa'sında potansiyel 15 puandan en az 10'unu almayı başaran iki ülke Belçika ve İspanya oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, Çekya ve Portekiz maçlarını gol yemeden kazanan İspanya, puan kayıplarını yine İsviçre ve Çekya karşısında aldı.

İki Polonya ve Galler maçlarından galibiyetle ayrılan Belçika ise Galler'le diğer maçında berabere kaldı, Hollanda'ya yenildi.

Çanlar son şampiyon Fransa ve son yarı finalist İngiltere için çalıyor

Rusya 2018'de tarihinin ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan Fransa ile yarı finalde turnuvaya veda eden İngiltere, Katar 2022'ye kafalarda soru işaretleriyle gidecek.

Gareth Southgate yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşen İngiltere, Dünya Kupası öncesi oynadığı son 5 maçta tek bir galibiyet bile alamadı.

Macaristan'a 4-0 ve İtalya'ya 1-0 yenilen İngiltere, Almanya ve İtalya karşısındaki diğer 3 maçtan ise birer puanla ayrıldı.

Çok sayıda sakat futbolcusundan kimlerin kadroya dönebileceği ve nasıl performans sergileyeceği merak edilen son şampiyon Fransa ise olası 15 puandan 5'ini aldı.

Danimarka'ya 2-0, Hırvatistan'a 1-0 mağlup olan "Horozlar", Avusturya ve Hırvatistan'la 1-1 berabere kalırken, tek galibiyetini 2-0'lık skorla Avusturya karşısında elde etti.

Dünya Kupası'na bu kez Hansi Flick ile gidecek Almanya da İngiltere ve Fransa'dan farklı tablo sergilemedi. "Panzerler", 3 beraberlik, 1 galibiyetle 6 puan topladı.

Maradonalı Arjantin, 1986'ya kötü gitti, şampiyon döndü

Dünya Kupası tarihinin rekabetçi yakın döneminde, turnuvaya kötü hazırlanmasına rağmen şampiyonluğa ulaşmayı başaran ülke Maradonalı Arjantin oldu.

Meksika 1986 öncesinde Norveç ve Fransa'ya yenilen "Tangocular", 7-2'lik İsrail galibiyetiyle gittikleri turnuvadan şampiyonlukla döndü.

Uruguay da son beş maçının dördünü kaybederek gittiği 1950 Dünya Kupası'nın finalinde Brezilya'yı 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı.