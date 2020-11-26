Katar, karasularına izinsiz giren Bahreyn botlarının ülkeden ayrılmasına izin verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Katar, karasularına izinsiz giren Bahreyn botlarının ülkeden ayrılmasına izin verdi

Katar İçişleri Bakanlığı, ülke karasularına izinsiz giren iki Bahreyn botunun geri dönüşüne izin verildiğini duyurdu.

Katar, karasularına izinsiz giren Bahreyn botlarının ülkeden ayrılmasına izin verdi
AA

İçişler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çarşamba günü sahil güvenlik ekiplerinin iki Bahreyn botunun bilgi vermeksizin ülke karasularına giriş yapmasından dolayı alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, Bahreyn Operasyon Odasıyla iletişime geçilmesinin ardından askeri botların eğitim sırasında bağlı bulunduğu komutanlıkla irtibatlarının kesildiğinin anlaşıldığı ve geri dönüş sırasında Katar sularına yanlışlıkla girdiklerinin anlaşıldığı aktarıldı. Açıklamada, iki ülke yetkili makamlarının koordinasyonunun ardından botların geri dönüşüne izin verildiği bildirildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BAE ŞOKE ETTİ! Son dakika... Türkiye'ye vizeyi askıya aldı! - Haberler
DÜNYABAE, Türkiye'ye vizeyi askıya aldı!
Joe Biden Amerikalılara 'hayatın normale döneceği' sözünü verdi
DÜNYABiden'dan ABD halkına 'hayat normale dönecek' sözü!
Japonya Başbakanı'ndan Çin Dışişleri Bakanı'na Senkaku Adaları mesajı: "Endişeliyiz"
DÜNYAJaponya'dan Çin'e Senkaku Adalarına yönelik endişe ...
BM: 11 yılda İsrail'in Gazze bütçesine zararı 16.7 milyar dolar
DÜNYABM'den çarpıcı Gazze raporu!
Donald Trump Michael Flynn'i affetti
DÜNYATrump'tan o isme af!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Donald Trump, seçimin kazananı olduğunu iddia etmeye devam ediyor!
DÜNYATrump seçimin kazananı olduğunu söylemeyi sürdürüyor!
Fransa Senatosu hükümete 'Dağlık Karabağ' tanımayı' tavsiye etti
DÜNYAFransa'dan flaş Dağlık Karabağ kararı!
İngiltere'de 5 Mayıs'tan bu yana koronavirüs kaynaklı en yüksek ölü sayısı! - Haberler
DÜNYAİngiltere'de 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek ölü ...
Joe Biden, Trump'ın başkanlık kararnamelerini iptal edecek
DÜNYABiden'dan kritik Trump açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump ölen askerler için 'enayi' dediği iddialarına yanıt verdi! - Haberler
DÜNYATrump'tan o iddialara yanıt: Enayi demedim!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X