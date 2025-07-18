Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kate Beckinsale'in annesi oyuncu Judy Loe hayatını kaybetti - magazin haberleri

        Kate Beckinsale'in annesi oyuncu Judy Loe hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu Kate Beckinsale, dizi yıldızı olan annesi Judy Loe'yi kaybettiğini duyurdu. Beckinsale, "Hayatımın pusulasıydı" diye nitelendirdiği annesinin, kollarında öldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesi kollarında öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kate Beckinsale'in kendisi gibi oyuncu olan annesi Judy Loe, 78 yaşında hayatını kaybetti. Loe'nin kesin ölüm nedeni henüz açıklanmamış olsa da kızı Beckinsale, annesinin bir süredir kanserle mücadele ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

        'Space Island One', 'Rippin Yarns', Catherine Cookson's The Moth' gibi önemli dizilerle tanınan İngiliz oyuncu Judy Loe, son iki yıldır 4. evre kanserle mücadele ediyordu. Judy Loe, 15 Temmuz'da kızının kollarında hayatını kaybetti.

        Kate Beckinsale ile annesi Judy Loe ve üvey babası Roy Battersby

        Beckinsale, annesinin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, Loe'nin, eşi Roy'u Ocak 2024'te kaybetmesinin ardından yaşadığı üzüntü nedeniyle hayata tutunamadığını söyledi. Loe'nin ikinci eşi olan Roy, Kate Beckinsale'in üvey babasıydı.

        REKLAM

        Loe, daha önce de eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşamıştı. Beckinsale'in babası olan ilk eşi, oyuncu Richard Beckinsale, 1979'da henüz 31 yaşındayken teşhis edilemeyen koroner arter hastalığı nedeniyle uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Babası öldüğünde Kate Beckinsale, henüz 5 yaşındaydı. Richard Beckinsale 'Rising Damp', 'The Lovers' gibi önemli filmlere imza atmıştı.

        Kate Beckinsale, annesinin ölüm haberini verirken bir dizi fotoğraf paylaştı ve şunları yazdı:

        Bunu paylaşmak istemiyordum. Yalnızca annemin ölüm belgesini kaydettirmek zorunda kaldığım ve yakında kamuya açık kayıt haline geleceği için paylaşıyorum.

        "15 Temmuz gecesi, derin bir acının ardından annem kollarımda öldü. En iyi fotoğrafları veya videoları henüz seçmedim, çünkü kamera rulosuna bakmaya dayanamıyorum" diyen Beckinsale, "Bunu bu şekilde veya basın aracılığıyla öğrenen arkadaşlarımdan çok özür dilerim, ama telefonuma bakamadım. Judy hayatımın pusulasıydı, hayatımın aşkıydı, en yakın arkadaşımdı. Bu minik kadının enginliği ve kocaman yüreği, onu çok seven birçok insana dokundu" ifadesini kullandı.

        Kate Beckinsale 5 yaşındayken babası Richard Beckinsale ve annesi Judy Loe ile...

        "O birçok yönden cesurdu, bazen çok fazla affediyordu, insanların iyiliğine inanıyordu ve dünya onsuz o kadar karanlık ki buna katlanmak neredeyse imkansız" diyen Beckinsale, "Anne, seni çok seviyorum. Beş yaşında babamı ölü bulduğumdan beri en büyük korkum buydu ve buradayım. Ah annem... Çok üzgünüm, çok üzgünüm, çok üzgünüm..." sözlerini kullandı.

        Üzüntülerini dile getiren Judy Loe'nin hayranları, "Kaybınız için inanılmaz derecede üzgünüm. Aranızda pek çok anne ve kızın sahip olmadığı inanılmaz bir bağ vardı" benzeri yorumlar yaptı.

        Annesini 'suç ortağı' ve 'savaşçı' olarak tanımlayan Beckinsale, Instagram'da paylaştığı gönderide annesine, "Hangi yolculuğa çıkarsan çık, ben seninleyim" diye seslendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Judy Loe
        #Kate Beckinsale
        #ölüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Pezeşkiyan'ın İsrail saldırısında yaralandığı doğrulandı
        Pezeşkiyan'ın İsrail saldırısında yaralandığı doğrulandı
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı