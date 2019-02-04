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Daha önce de geldiği İstanbul'u gezme imkanı bulamadığını belirterek isteğini organizasyon yetkilileriyle paylaşan Kate Grigorieva, dönüş tarihini erteledi. En yakın kız arkadaşı ile Moskova'dan İstanbul'a 5 Ocak'ta gelecek olan Kate Grigorieva, 6 Şubat'taki etkinlik sonrası Moskova dönüş biletini 11 Şubat olarak değiştirdi.