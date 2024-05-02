Kate Winslet yeni filminde savaş muhabiri oldu

'Lee', 1930'ların sonlarında Hitler'in Almanya'da güç toplamasıyla başlıyor. Kate Winslet'in hayat verdiği Lee Miller, Fransa'daki hayatını ve sanat çevresinden arkadaşlarını geride bırakarak sanat tüccarı Roland Penrose'a (Alexander Skarsgård) çılgınca âşık olarak Londra'ya gider. İkili tutkulu bir ilişkiye başlar ve ardından Avrupa'da savaş çıkar. Zaten ünlü bir fotoğrafçı olan Miller, İngiliz Vogue Dergisi için çalışır.