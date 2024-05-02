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        Haberler Dünyadan Kate Winslet yeni filminde savaş muhabiri oldu

        Kate Winslet yeni filminde savaş muhabiri oldu

        Kate Winslet, yeni filmi 'Lee'de ünlü savaş muhabiri Lee Miller'a hayat veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 10:16 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:16
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        Kate Winslet, biyografik filmi 'Lee'de, ünlü savaş muhabiri Lee Miller'ı canlandırıyor. Filmin ilk tanıtımı yayınlandı.

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        'Lee', 1930'ların sonlarında Hitler'in Almanya'da güç toplamasıyla başlıyor. Kate Winslet'in hayat verdiği Lee Miller, Fransa'daki hayatını ve sanat çevresinden arkadaşlarını geride bırakarak sanat tüccarı Roland Penrose'a (Alexander Skarsgård) çılgınca âşık olarak Londra'ya gider. İkili tutkulu bir ilişkiye başlar ve ardından Avrupa'da savaş çıkar. Zaten ünlü bir fotoğrafçı olan Miller, İngiliz Vogue Dergisi için çalışır.

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        Kadın fotoğrafçılara getirilen kısıtlamalar karşısında şaşırır. Hitler rejimi Avrupa'yı ele geçirirken Lee Miller, işinin ataerkil kurallarla kısıtlanmasından dolayı giderek daha fazla hayal kırıklığına uğrar ve savaşta İngiliz cephesini fotoğraflamaya başlar.

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        Aksiyonun olduğu yerde olmaya kararlı olan Lee Miller, meydan okurcasına düzene karşı koyar ve hem arkadaşı hem editörü Audrey Withers'ın (Andrea Riseborough) onayıyla, muazzam engelleri aşarak kendini II. Dünya Savaşı'nın ön saflarında bulur.

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        Fotoğrafçı, Hitler rejiminin masum kurbanlarına karşı işlediği şeytani suçlar nedeniyle yaşanan korkunç can kayıplarını belgeler. Lee Miller, bu tehlikeli çalışmayı, savaş gerçeğinin büyük ölçüde gizlendiği Vogue Dergisi'nin kadın okurları için gerçekleştirir.

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        Filmde İngiliz oyuncu Kate Winslet'a Josh O’Connor ve Fransız oyuncu Marion Cotillard da eşlik ediyor.

        #Marion Cotillard
        #Kate Winslet
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