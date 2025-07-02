Katı atık tesisinde bebek bulundu

Aydın'da katı atık bertaraf tesisinde bebek bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde ölü bebek bulundu. Bebeğin göbek bağının henüz düşmediği belirlendi
Aydın'ın Efeler ilçesi Doğan Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde ölü bebek bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edilen erkek bebeğin, göbek bağının henüz düşmediği belirlendi.
Bebeğin cesedi işlemlerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.