        Haberler Dünyadan Katie Holmes'a kızı Suri'den özel set ziyareti - magazin haberleri

        Katie Holmes'a kızı Suri'den özel set ziyareti

        Katie Holmes ile Tom Cruise'un kızı Suri, yeni film çekimlerine başlayan annesini sette ziyaret etti

        Giriş: 08.08.2025 - 10:32 Güncelleme: 08.08.2025 - 10:32
        Annesini sette ziyaret etti
        Joshua Jackson ile başrolleri paylaştığı yeni filmi 'Happy Hours'ın çekimlerine başlayan Katie Holmes'un sette özel bir misafiri vardı.

        Çekimleri New York'ta yapılan filmin setini, Katie Holmes'un Tom Cruise ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Suri ziyaret etti.

        Elinde senaryosuyla sahnesinin çekilmesini bekleyen Katie Holmes, set arasında kızıyla yürüyüş yaparak sohbet etti.

        19 yaşındaki Suri, geçen yıl Pittsburgh'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'ne kaydolmuş, New York'taki evinden ayrılmıştı. Yaz tatili nedeniyle New York'taki evine dönen Suri, annesini iş yerinde ziyaret etmeyi tercih etti.

        Henüz 5 aylıkken dergiye kapak olan, bebeklik ve ilk çocukluk döneminde bir magazin figürüne dönüşen, ancak Katie Holmes ile Tom Cruise'un 2012'deki boşanmasının ardından Holmes'un kameralardan uzak tuttuğu kızı Suri, yıllardır kendisiyle görüşmeyen babasıyla son bağını soyadını bırakarak koparmıştı.

        Katie Holmes ile Tom Cruise ikilisinin kızı, artık Suri Noelle adını kullanıyor. Geçen yıl okul prodüksiyonu olan 'Head Over Heels' adlı müzikalin reklam afişinde Suri'nin bu adı kullandığı görülmüştü.

        Tom Cruise’un, kızını en son 2012’de gördüğü biliniyor.

        #Tom Cruise
        #katie holmes
        #suri cruise
        #happy hours filmi
