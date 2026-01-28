Katmer Poğaça Malzemeleri

Katmer poğaça, klasik poğaçalardan farklı olarak hamurun yağ ile katlanması sayesinde özel bir dokuya sahip olur. Bu yöntem, poğaçanın pişerken kat kat ayrılmasını sağlar ve ağızda dağılan bir lezzet ortaya çıkar. Evde kolaylıkla hazırlanabilen bu tarif, doğru adımlar izlendiğinde pastane poğaçalarını aratmayacak sonuçlar verir. Lezzetli bir katmer poğaça yapımı için öncelikle malzemelerin doğru ölçülerle hazırlanması gerekir. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz katmer poğaça malzemeleri…

- 1 su bardağı ılık süt

- 1 su bardağı ılık su

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 paket instant maya

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 5–6 su bardağı un

- Katlamak için 100 gram tereyağı veya margarin

Üzeri için:

- 1 adet yumurta sarısı

- İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu

Bu malzemelerle hazırlanan katmer poğaça, hem yumuşak hem de katmanlı bir yapıya sahip olur. Kullanılan yağın kalitesi, poğaçanın lezzetini doğrudan etkiler.

Katmer Poğaça Tarifi

Katmer poğaça tarifi, birkaç aşamadan oluşsa da uygulaması oldukça pratiktir. Önemli olan, hamurun dinlenme süresine ve katlama işlemine özen göstermektir. İşte adım adım katmer poğaça yapımı;