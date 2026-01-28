Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Katmer Poğaça Tarifi: Katmer Poğaça Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk

        Katmer Poğaça Tarifi: Katmer Poğaça Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Hamur işleri denildiğinde, yumuşak dokusu ve kat kat yapısıyla öne çıkan katmer poğaça, kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin en sevilen lezzetleri arasında yer alır. Dışı hafif çıtır, içi ise pamuk gibi yumuşak olan bu poğaça çeşidi, özellikle evde yapılan tarifler arasında ayrı bir yere sahiptir. Kat kat açılan hamurun pişerken kabarması, poğaçaya hem görsel hem de lezzet açısından farklı bir karakter kazandırır. Bu yazımızda katmer poğaça tarifi, katmer poğaça nasıl yapılır, katmer poğaça yapımı ve katmer poğaça malzemeleri hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 17:51 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katmer Poğaça Tarifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Katmer Poğaça Malzemeleri

        Katmer poğaça, klasik poğaçalardan farklı olarak hamurun yağ ile katlanması sayesinde özel bir dokuya sahip olur. Bu yöntem, poğaçanın pişerken kat kat ayrılmasını sağlar ve ağızda dağılan bir lezzet ortaya çıkar. Evde kolaylıkla hazırlanabilen bu tarif, doğru adımlar izlendiğinde pastane poğaçalarını aratmayacak sonuçlar verir. Lezzetli bir katmer poğaça yapımı için öncelikle malzemelerin doğru ölçülerle hazırlanması gerekir. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz katmer poğaça malzemeleri

        • - 1 su bardağı ılık süt
        • - 1 su bardağı ılık su
        • - Yarım su bardağı sıvı yağ
        • - 1 paket instant maya
        • - 1 yemek kaşığı toz şeker
        • - 1 tatlı kaşığı tuz
        • - 5–6 su bardağı un
        • - Katlamak için 100 gram tereyağı veya margarin

        Üzeri için:

        • - 1 adet yumurta sarısı
        • - İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu

        Bu malzemelerle hazırlanan katmer poğaça, hem yumuşak hem de katmanlı bir yapıya sahip olur. Kullanılan yağın kalitesi, poğaçanın lezzetini doğrudan etkiler.

        Katmer Poğaça Tarifi

        Katmer poğaça tarifi, birkaç aşamadan oluşsa da uygulaması oldukça pratiktir. Önemli olan, hamurun dinlenme süresine ve katlama işlemine özen göstermektir. İşte adım adım katmer poğaça yapımı;

        • Ilık süt ve suyu geniş bir yoğurma kabına alın.
        • Maya ve şekeri ekleyip karıştırın.
        • Sıvı yağı ve tuzu ilave edin.
        • Unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
        • Hamurun üzerini örtün ve yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.
        • Mayalanan hamuru tezgâha alın ve birkaç eşit bezeye ayırın.
        • Bezeleri ince olacak şekilde açın ve üzerine eritilmiş tereyağı sürün.
        • Hamuru katlayarak rulo hâline getirin ve tekrar sarın.
        • Tüm bezeler için aynı işlemi uygulayın.
        • Katlanan hamurları 10–15 dakika dinlendirin.

        Bu aşamalar, katmer poğaça yapımının temelini oluşturur. Katlama işlemi, poğaçanın kat kat olmasını sağlayan en önemli adımdır.

        Katmer Poğaça Nasıl Yapılır?

        Katmer poğaça nasıl yapılır sorusu genellikle poğaçanın yumuşaklığı ve katlarının belirgin olmasıyla ilgilidir. Bu noktada hamurun kıvamı ve katlama sırasında kullanılan yağ miktarı oldukça önemlidir. Hamurun çok sert olmaması, pişerken daha iyi kabarmasını sağlar. Katmer poğaça hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar ise şunlardır…

        • - Hamur mutlaka iyi mayalanmalıdır.
        • - Katlama sırasında yağ her yere eşit sürülmelidir.
        • - Fırın önceden ısıtılmalıdır.
        • - Poğaçalar çok sık dizilmemelidir.

        Bu detaylar, katmer poğaça tarifinin daha başarılı olmasına yardımcı olur. Dinlenen ve doğru şekilde katlanan hamur, fırında pişerken güzel bir şekilde kabarır. Katmer poğaça yapımında pişirme aşaması da önemlidir. Hazırlanan katmer poğaçalar, yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizilir. Üzerlerine yumurta sarısı sürülür ve isteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika pişirilir. Poğaçaların üzeri kızarıp katları belirginleştiğinde fırından alınabilir. Pişirme süresi fırına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle poğaçaların rengi takip edilmelidir. Fırından çıkan katmer poğaçalar, birkaç dakika dinlendirildikten sonra servis edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 26 Ocak 2026 (ABD - İran Gerilimi Nasıl Sona Erecek?)

        ABD filosu İran'a doğru ilerliyor, gerilim tırmanıyor. ABD-İran gerilimi nasıl sona erecek? Amaç rejim değişikliği mi? Trump bölgede ne yapmaya çalışıyor?

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde