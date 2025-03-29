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        Polis ve öğrenciler Kato Dağı eteklerine fidan dikti

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine emniyet personeli ve öğrenciler Kato Dağı eteklerine fidan dikti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:32
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        Kato Dağı eteklerine fidan diktiler
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde emniyet personelleri ve öğrenciler okul bahçeleri ve Kato Dağı eteklerindeki ormanlık alanlarda fidan dikti.

        Emniyet personellerinin, milli eğitim müdürlüğü ortaklığında aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak adına bütün okul bahçelerinde fidan dikeceği belirtildi.

        Stardı Kato Dağı eteklerinde başlatan gönüllüler ilçe genelinde çalışmalarına bayram sonrasında devam edecek.

        Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, "Polislerimizle beraber bu gün güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. İlçemiz genelindeki okullarda fidan dikimi yapacağız. Bu gün ise her daim bizlerin yanında olan emniyet güçlerimizle şehitlerimizin anısında fidanlar diktik" dedi.

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