Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı

Kardinal Re, Papa Franciscus’un papalığı boyunca göç ve göçmenler konusunda hep duyarlı olduğunu ve onlara "sayısız jest yaptığını" ifade ederek, ilk ziyaretini İtalya'nın en çok düzensiz göç alan adası Lampedusa'ya gerçekleştirdiğini hatırlattı.