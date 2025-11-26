Katy Perry yatalak ve yaşlı ev sahibinden 5 milyon dolar istiyor

5 yıl önce California eyaletinin Montecito şehrinde 15 milyon dolarlık bir ev satın alan Katy Perry, evle ilgili açtığı davada 5 milyon dolar tazminat istiyor.

41 yaşındaki ABD'li şarkıcı, evi 2020'de iş insanı Carl Westcott'tan satın aldı. Şu anda 85 yaşında bir engelli olan Westcott, belgeleri imzalarken ağrı kesiciler nedeniyle iş göremez durumda olduğunu iddia ederek anlaşmadan birkaç gün içinde vazgeçmek istedi. Bu geri adım, lüks semtteki 8 yatak odalı, 11 banyolu evin satışı konusunda yasal bir mücadelenin başlamasına yol açtı.

Mahkeme, Mayıs 2024'te Katy Perry'nin lehine karar vererek, Westcott'un aklı başında olduğunu ve 'gayrimenkul sözleşmesi yapma ehliyetine sahip olmadığına dair ikna edici bir kanıt sunmadığını' tespit etti.

REKLAM

Katy Perry, 21 Kasım'da mahkemeye sunduğu belgelerde, Westcott'un kira kayıplarından ve malikanede yaptırmak zorunda kaldığı onarımlardan sorumlu olduğunu belirtti. Eylül 2020'den Mart 2024'e kadar süren hukuki mücadelesi sırasında Perry, evi kiraya veremedi. Ünlü şarkıcı, mahkemeden Westcott'un, gayrimenkul satışı nedeniyle uzayan dava sonucu yol açtığı zararlar için 5 milyon dolar ödemesini talep etti.

Westcott'un hukuk ekibinin 2022 ile 2025 arasında altı kez davanın ertelenmesini talep ettiği, şarkıcının avukatlarının ise başka bir dava nedeniyle yalnızca bir kez erteleme istediği öğrenildi. Malikane savaşı, 5 yıl önce, şu anda yatağa bağımlı ve nörolojik bir rahatsızlık Huntington hastalığıyla mücadele eden iş insanının, Katy Perry'nin mülkü satın almasından sadece birkaç gün sonra, zihinsel yetersizliğini öne sürerek satıştan çekilmeye çalışmasıyla başladı. İş insanı, yakın zamanda geçirdiği bir ameliyat nedeniyle ağrı kesicilerin etkisi altında olduğu için sözleşmeyi imzalarken aklı başında olmadığını iddia etti. Yatalak bir hasta olarak hayatına devam eden Carl Westcott'un oğlu, Katy Perry'nin ölmekte olan bir adamla para için mahkemede mücadele etmek yerine nezaket ve insanlık gösterebileceğini söyleyerek tepki gösterdi. Chart Westcott, verdiği röportajda; "Bir özür iyi olurdu. Bu, her şeyi taçlandırırdı" ifadesini kullandı. Katy Perry'nin özür dilemesinin karşılık bulacağını söyleyen Chart Westscott; "Bence insanlar özürlerinde samimiyse onları affetmelisiniz. Onlara bu hoşgörüyü göstermelisiniz" diye konuştu. Chart Westscott, dava için uçak biletlerine, otel odalarına ve diğer masraflara para harcamanın kendilerini büyük bir sıkıntıya düşürdüğünü söyleyerek, "Ama Katy Perry için sıkıntı yaratmıyor gibi görünüyor. Ne yazık ki bizim için avukatlık ücretleri yüksek olacak" dedi.