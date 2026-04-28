Katz: Lübnan'ın güneyi Gazze ile aynı durumda

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkese rağmen işgal altında tuttukları Lübnan'ın güneyine soykırımla yapmakla suçlandıkları Gazze Şeridi gibi muamele edecekleri tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanı Yisrale Katz, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkese rağmen Lübnan'a düzenledikleri saldırıların yol açtığı yıkımla "Lübnan'ın güneyi Gazze ile aynı durumda" sözleriyle övündü.

Katz, orduya İsrail’in kuzeyindeki Celile bölgesine yönelik tehditleri ortadan kaldırma bahanesiyle Lübnan’ın güneyinde işgal altında tuttukları bölgelerde Gazze Şeridi’nde yaptıkları yıkımın benzerini gerçekleştirme talimatı verdiklerini belirtti.

Lübnan'da işgal altında tuttukları bölge içinde kalan Kantara beldesine bugün düzenledikleri saldırıya değinen Katz, beldede Hizbullah'a ait yeraltı tesisini patlattıklarını iddia etti.

Bakan Katz daha önce de Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun kentleri ve diğer bölgelerinde yaptıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde gerçekleştireceklerini, "Gazze modelini" uygulayacaklarını söylemişti.

LÜBNAN'DA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen işgal ettiği alanların dışındaki beldelere düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları öğle saatlerinden bu yana Mansuri, Coya, Şahhabiyye, Deyr Diba, Konin, Bazuriyye, Gandur, Suvane, Tulin, Hırbet Silm, Mecdel Zun, Tebnin, Kefre, Şakra ve Yatir beldelerini bombaladı.

Tebnin'deki saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, Şakra beldesinde saldırı sonrası enkaz altından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail ordusu işgalinde tuttuğu Kantara beldesinde büyük çaplı bir patlama gerçekleştirdi.

İsrail topçuları Biyut Siyad beldesini hedef alırken, Şakra ve Beraşit beldesine fosforlu mühimmatla saldırı gerçekleştirdi.

Ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelerde yıkım faaliyetlerini sürdüren İsrail askerlerinin, Reşaf beldesinde patlayıcılarla evleri yıktığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) da Nakura beldesinde sahil yolunda seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı bildirildi.

İsrail'e ait bir İHA ayrıca Sur kentinde, Hiniyye yolunda bir araca saldırı düzenledi.

NNA'ya göre, İsrail ordusu, işgal ettiği Bint Cubeyl ilçesinde bir meslek okulu ile bir yüksek eğitim enstitüsünü patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sabah saatlerinde, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 16 beldede halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, Ganduriye, Burc Kalavay, Kalavay, Suvane, Cimcimiye, Safed ed-Bıddih, Beraşit, Şakra, Ayta el-Cebel, Tebnin, Sultaniye, Bir es-Senabil, Dunin, Hırbet Silm, Sila ve Deyr Kifa beldeleri sakinlerinden yaşadıkları yerleri terk etmelerini istemişti.

Hizbullah açıklaması

Öte yandan Hizbullah, Telegram kanalından yaptığı açıklamada İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verildiğini duyurdu.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Kantara beldesinde İsrail askerlerinin toplandığı bir noktanın saat 13.00’te kamikaze İHA ile hedef alındığı ve isabet sağlandığı belirtildi. Yerel saatle 14.00'te ise beldede bir Merkava tankının hedef alındığı kaydedildi.

Bint Cubeyl kentinde evleri yıkmakta olan İsrail ordusuna ait bir iş makinesinin de aynı saatte bir İHA ile hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah akşam saatlerinde de Tayba beldesinde İsrail askerlerini İHA'larla hedef aldığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

*Fotoğraf: AA, temsilidir