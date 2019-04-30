İtalyan lastik üreticisi Pirelli, “Being Fast Takes Time” (Hızlı Olmak Zaman Alır) isimli projesi ile, lastik üretiminin tüm evrelerini ele aldığı bir kısa film yayınladı.

Kauçuk ağacında başlayan ve bir lastiğin üretimiyle sona eren, çiftçilerin yaşamlarından ve onların yetiştirme tekniklerinin anlatıldığı filmde, doğal kauçuğun üretim ve tedarik döngüsünün temel aşamaları ele alındı.

Doğal kauçuk üretimi hakkında görüntülerin yer aldığı film, Tayland ve Endonezya'da geçiyor.