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İstanbul'a garsonluk yapmak için Ağrı'dan gelen 17 yaşındaki Murat Kayacan, Siirt'ten gelen 23 yaşındaki Muhammet Gür ve 20 yaşındaki Yunus Akyüz, Manisa'dan gelen 25 yaşındaki Eren Ersin Büker, Diyarbakır'dan gelen 23 yaşındaki Ramazan Demir ile Hatay'dan gelen 24 yaşındaki Özkan E. Beyoğlu'nda tuttukları küçük bir dairede yaşıyordu.
İŞTEN ÇIKARILINCA ARKADAŞLARINA KIZDI
DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre Özkan E., geçtiğimiz günlerde işten çıkartıldı. Özkan E., aynı yerde çalıştığı ev arkadaşlarının işten çıkartıldıktan sonra kendisiyle ilgilenmemesine iddiaya göre kızdı. Özkan E., arkadaşlarıyla kavga ettikten sonra küstü. Memleketine dönmek için uçak biletini alan Özkan E. dün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla paylaştığı evde yangın çıkardı. Yangın kısa sürede evi sarınca Özkan E. durumu itfaiye ekiplerine haber vererek havalimanına gitti.
HATAY POLİSİ UÇAKTAN İNİNCE GÖZALTINA ALDI
Yangında Murat Kayacan, Muhammet Gür, Yunus Akyüz ve Eren Ersin Büker hayatını kaybederken, Ramazan Demir ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda yangını Özkan E.'nin çıkardığını belirledi. Bunun üzerine İstanbul polisi, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek uçak iner inmez Özkan E.'nin yakalanmasını sağladı.
KORKUTMAK İÇİN YANGINI BAŞLATTIĞINI SÖYLEDİ
İstanbul'dan Hatay'a giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Özkan E.yi sabah saatlerinde İstanbul'a getirdi. Özkan E.'nin ilk ifadesinde bir süre önce kavga ederek küstüğü arkadaşlarını korkutmak için yangını çıkardığını, büyümesi üzerine korktuğunu ve itfaiye ekiplerine bilgi verdiğini söylediği öğrenildi.
"EŞYALARIMI DIŞARI ATIYORDU"
Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre ise arkadaşlarından birinin sürekli kendisine baskı yaptığını ve kendisini o evde istemediğini savunan Özkan E., "Bana sürekli psikolojik baskıda bulunarak eşyalarımı dışarı atıyordu" dedi. Olay günü sabah evden çıkmadan önce yattığı kanepeyi ateşe verdiğini anlatan Özkan E., "Ders vermek istedim. Sabah çıkmadan önce yattığım kanepenin üzerinde gazeteyi yaktım ve evden çıktım" dedi. Özkan E.'nin Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğleden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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