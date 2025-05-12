Kavgada ısırılıp koparılan kulak memesi mikrocerrahiyle yerine dikildi

Karakan, kendi imkanlarıyla Nizip Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen Karakan, ameliyata alındı.

Yaklaşık 2,5 saat süren süper mikrocerrahi operasyonla Karakanın kopan kulak memesi yerine dikildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Doğan, hastanenin ileri teknolojiye sahip altyapısı ve alanında uzman ekibiyle hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

Doğan, "Amacımız sadece hastaları tedavi etmek değil, aynı zamanda yaşam kalitelerini ve özgüvenlerini de yeniden kazandırmak" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tokgönül, hastanın kulak memesinin kopuk şekilde geldiğini söyledi.

Operasyonun ileri teknoloji sayesinde başarılı geçtiğini ifade eden Tokgönül, şunları kaydetti: "Bu teknik olarak oldukça zorlu bir cerrahi müdahaledir. Yüksek beceri, hızlı karar alma ve ekip çalışması gerektirir. Hastamızın durumu şu anda gayet iyi. Estetik açıdan da tatmin edici bir sonuç elde ettik. Bu yalnızca başarılı bir ameliyat değil, aynı zamanda hastanemizin cerrahi kapasitesini ve ekip uyumunu da ortaya koyan önemli bir örnektir. Süper mikrocerrahi yöntemiyle vücuttaki en ince damarları onardık."