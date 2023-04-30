DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde O.A. (26), evinin penceresinden izlediği kavga sırasında polislerin açtığı uyarı ateşinde başına mermi isabet etti. Olay, dün gece 01.00 sıralarında Şehremini Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, cadde üzerinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavga seslerini duyan 1 çocuk babası O.A. (26), evinin penceresine çıktı.

KURŞUNLARDAN BİRİ BAŞINA İSABET ETTİ Bu sırada kavgaya müdahale etmeye gelen polis ekipleri, havaya doğru uyarı ateşi açtı. Polislerin silahından çıkan kurşunlardan biri O.A.'nın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan O.A.'yı gören arkadaşı durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan O.A.'nın hayati tehlikesi sürüyor. Kavgaya karışan 8 kişi ise gözaltına alındı.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR" O.A.'nın babası Mehmet A., "Gece 01.15 sıralarında oğlum evde otururken aşağıda kavga ediyorlar. O esnada ekipler geliyor. Ekipler silahı çekip benim evime doğru ateş ediliyor. Oğlum pencereden olayı seyrederken mermi kafasına isabet ediyor. Gece 02.30 sıralarında ameliyata alıyorlar. Ameliyat 5 saat kadar sürüyor. Oğlum yoğun bakımda hayati tehlikesi devam ediyor. İkaz ateşi 1 el olur 2 el olur. Orası bir mahalle. Bunu defalarca söyledim burada böyle sıkmayın ölenler olur diye. Olay yeri inceleme ekipleri geldi mermi çekirdeğini toplayıp götürdü" dedi.